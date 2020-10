Así justificó el City los 163,3 millones gastados en fichajes

El Manchester City ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes estival. Según 'AS', los ingleses fueron los segundos que más han gastado en las grandes Ligas europeas solo por detrás del Chelsea, que ha invertido hasta 171 millones de euros.

Los del Etihad invirtieron hasta 163,3 millones de euros en fichajes de la talla de Rubén Dias o Ferrán Torres, entre otros, una muy elevada cantidad de la que tuvo que dar explicaciones Ferrán Soriano, director ejecutivo del club.

En el foro 'Leaders in Sport' organizado por 'Leadersweek.direct', Ferrán comentó: "Si piensas que la pandemia es un periodo de tiempo más, nosotros tenemos que continuar con nuestro negocio y creemos que volverán los ingresos. El City es el motor y, si no jugamos bien, no tenemos nada que hacer. Nuestro negocio se basa en eso. No podemos negarlo y hay que asumir riesgos que en este caso creemos que son positivos".

Y añadió: "Hay que mirar el gasto neto. Nosotros vendimos a Sané al Bayern por 49 millones de euros y reinvertimos en Ferrán Torres, un jugador similar que fichamos por 23. A veces hay cosas que se ponen fuera de contexto. Nosotros tenemos que seguir jugando bien y si necesitamos un central, lo necesitamos. Otamendi lo ha hecho muy bien, pero lo mejor que se podía hacer era cambiarlo por un jugador más joven. Tenía que hacerse".