Así le ha ido a Bale en sus tres primeros meses con el Tottenham

La vuelta del hijo pródigo, el chico que se marchó en 2013 para ganar cuatro Copas de Europa y acabar saliendo por la puerta de atrás del Real Madrid no ha funcionado como se esperaba. Y es que el mayor tormento de Bale, las lesiones, le han impedido mostrar su mejor versión.

El galés, al que le une al Tottenham un contrato de cesión hasta el verano, llegó lesionado, con un problema en la rodilla fruto de un encuentro con su selección. Este contratiempo le hizo perderse prácticamente el primer mes de competición, en el que se jugaron cinco partidos que Bale vio desde la grada.

Al tener muy definido el ataque el Tottenham, con dos piezas inamovibles como Harry Kane y Heung-Min Son y la tercera opción de Steven Bergwijn, la necesidad de Bale no era urgente para un José Mourinho que no le hizo debutar hasta el 18 de octubre.

Día de infausto recuerdo para el Tottenham, puesto que entró en el minuto 72 con 3-0 a favor en el marcador y se marchó a vestuarios con 3-3. No fueron los mejores 18 minutos de la carrera de un Bale que además tuvo en sus botas la sentencia del partido.

Sí fue fijo en las alineaciones de la Europa League, para dar descanso a los titulares habituales en la Premier. En la fase de grupos, jugó todos los partidos de titular, aunque no terminó ninguno, siendo sustituido siempre entre el minuto 50 y el 70, a excepción del duelo ante el LASK Linz en Austria, donde marcó su primer gol de la competición -de penalti- y se marchó pasados los 80 minutos.

Sin embargo, esta presencia en Europa, competición donde el propio Mourinho admitió no ver comprometidos a sus jugadores, no se ha trasladado a la Premier. De los 12 partidos que podría haber jugado si hubiera estado sano, solo ha jugado tres, acumulando un total de 116 minutos -una sola titularidad- y un gol, ante el Brighton&Hove Albion que les valió el triunfo. Aquel tanto le valió entrar en el once al encuentro siguiente, pero desde aquello ha vuelto a un banquillo del que no ha salido.

Sin problemas físicos, no estuvo ante Manchester City, Chelsea y Arsenal, tres de los grandes rivales del Tottenham, viendo el partido completo desde el banco, mientras que los dos últimos choques se los ha perdido por enfermedad.

Debería llegar eso sí a este fin de semana, cuando podría volver a tener minutos contra el Leicester City y comenzar a tener continuidad en un equipo que, hasta la fecha, lo está haciendo bien sin él.

Los de Mourinho acaban de perder el liderato en la Premier, pero están a tan solo un punto del Liverpool y con renta aún sobre Manchester City, Chelsea y Manchester United, y la aportación de Bale se volverá crucial cuando la pareja de arriba necesite descanso o si el nivel de Bergwijn desciende.

Sea como fuere, los tres meses de Bale en Londres por ahora han dejado más sombras que luces. De la salud de su pierna zurda dependerá cambiar esta dinámica y quizás convertir lo que ahora mismo solo es cesión en algo permanente.