Así le 'robó' Argentina a España a Messi: "Yo soy argentino y quiero jugar en Argentina"

José Pékerman, ex entrenador de Leo Messi en la Selección Argentina, ofreció unas declaraciones a 'TNT Sports' en las que pudo hablar del actual momento del delantero rosarino, cuyo futuro en el Barcelona sigue siendo una incógnita.

El ex seleccionador de la 'Albiceleste' lamentó el complicado momento que Messi está viviendo en el Camp Nou: "No es feliz ver a Messi en este momento con lo que le ha sucedido. Él había tomado una decisión que parecía definitiva y sin marcha atrás. Estaba convencido. Y por lo que ha sucedido después, estaba acertado Messi en su decisión. Las cuestiones internas son difíciles de opinar sin estar en el lugar y cada club tiene sus situaciones que conocen la gente que está allí".

Y añadió: "Messi ha sido un emblema, como decía Guardiola, 'la frutilla del postre', de una generación del Barcelona que durante una década nos deleitó. Como todo ciclo, siempre viene un decaimiento general que a veces los fuera de serie son los que más lo pueden sufrir. Debe ser un momento para Leonel y su familia. A él se le nota bien en la parte individual y todavía tiene que dar mucho, y en la Selección es un jugador clave".

"Es difícil aconsejar porque no hay mejor que uno mismo y su círculo para tomar estas decisiones. Si analizamos su carrera y sus elecciones para llegar a ser lo que es pienso que el mejor consejo es que dé rienda suelta a lo que ellos siempre han deseado", prosiguió.

Además, Pékerman explicó cómo consiguió que el rosarino apostara por jugar en la Selección Argentina ante que en la Española: "Se lo robamos prácticamente a España. Lo que habíamos visto de algunos vídeos, tanto Claudio Vivas que habló con Toncalli, y teníamos ya algunos informes de un chiquito de Rosario... Yo en ese momento me había alejado de la Selección, en 2002, y me fui a España, a trabajar en el Leganés. Allá le vimos jugar en juveniles del Barça. Existía un reglamento en la FIFA que ya ha cambiado, que decía que un jugador que militase en las selecciones juveniles no podía jugar en la absoluta de otro país. Hicimos la estrategia para que jugara el Sudamericano, porque también venía el Europeo y en España no pasaba desapercibido e iba a jugar con la Selección Española".

"Yo soy argentino y quiero jugar en Argentina"

"Sus padres le dejaron decidir a él. Y sus palabras fueron: 'Yo soy argentino y quiero jugar en Argentina'. Fue decisión de él, de sentimiento, del corazón. Como también tomaron la decisión de ir tan pequeño a España, todo un desafío. Todas las decisiones fueron de ese tipo y ahora tiene que hacer eso, tomar lo mejor para ser feliz", añadió.

También recordó Pékerman cómo alucinó Rijkaard con la calidad de Messi cuando todavía no era conocido: "En mis primeras gestiones con el Barça para cumplir con el reglamento de FIFA, había que hacer un partido amistoso con una planilla con la firma de los jugadores, para hacer constar en FIFA que había jugado ya con nosotros. Estuve con Laporta, me presenté y le hablé de la autorización para que jugara Messi en ese partido. Se concretó ese famoso partido con Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. Deslumbra Messi porque entra en el segundo tiempo con 1-0 y acaban ganando 8-0. Hugo Tocalli acaba enloquecido".

"Juega el Sudamericano y regresa a España y el Barcelona había comenzado la pretemporada. Rijkaard lo lleva a esa pretemporada y el club me llama. Me asusté porque creía que me iban a recriminar algo. Me dijeron: '¿Ustedes qué le hicieron? Ese chico es otro. Lo teníamos como un proyecto, un jugador a largo plazo, pero lo vio RIjkaard y no lo puede creer, nos está volviendo loco, que no habíamos iniciado el trámite para el pasaporte comunitario'. A partir de ahí ya se incorporó al primer equipo".

"En el Barça lo vieron más agresivo. Yo lo atribuí a que jugaba con chicos en Argentina que ya estaban en Primera: Agüero, Di María, Lavezzi... Y él en España estaba lejos de la Primera... Era un equipazo. Yo creo que él ahí se contagió y pegó un cambio muy grande. Llegué a esa conclusión", sentenció.