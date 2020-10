Así les fue a Leo Baptistao, Miranda, Oscar y Hulk en la fase final china

Llegó la fase final de la Superliga China. Esta cambió de formato después del parón por la crisis del coronavirus para garantizar su viabilidad. Los 16 equipos se dividieron en dos grupos, el A y el B, de ocho, de los que los cuatro primeros se clasificaron para un 'play off' por el título. El vigente campeón es el Guangzhou Evergrande.

Hay varias caras reconocibles del fútbol mundial que ya están actuando. Leo Baptistao lo hizo en la victoria de los suyos en la ida de su eliminatoria frente al Qingdao Huanghai, que no pudo reponerse tras los tantos de Kouassi y Carriço. El ex del Espanyol no marcó, pero estuvo activo y asociativo arriba.

En otro de los enfrentamientos, el Jiangsu Suning-Shanghai SIPG, se concentraron bastantes más jugadores de renombre. Los que actuaron como locales -en China, ya nadie es local, pues cada grupo juega en una ciudad- tuvieron a Miranda -ex de Inter, Atlético y Sao Paulo- en el centro de la zaga. Los visitantes, a Oscar por un extremo y a Hulk por el otro.

Y nadie se llevó el gato al agua. El resultado del duelo fue de 1-1 por los goles del ex del Shakhtar Donetsk, que tumbó al Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League este curso, Teixeira y de Zhang Cheng en propia puerta. Todo por decidir en este choque, cuya vuelta será el 2 de noviembre.