Así llega el fin de semana del 19 y 20 de diciembre para la cantera del Real Madrid

Fin de semana con compromisos oficiales para siete equipos de la cantera. Los cadetes, el Infantil A y el Alevín A jugarán derbis contra el Atlético de Madrid.



Juvenil A-Adarve (sábado, 19:00 h; Realmadrid TV)

El conjunto de Jorge Romero quiere continuar ante el Adarve con su racha de victorias.



At. de Madrid-Cadete A (domingo, 12:00 h; Realmadrid TV)

El filial madridista, segundo en la tabla, se mide al Atlético de Madrid, que marcha cuarto con dos puntos menos.



At. de Madrid B-Cadete B (sábado, 13:00 h)

Los blancos se enfrentan a rival que marcha un puesto por detrás con un punto menos.



At. de Madrid-Infantil A (sábado, 9:00 h; Realmadrid TV)

El equipo dirigido por Arbeloa visita al líder en busca de la tercera victoria de la temporada.



At. de Madrid-Alevín A (sábado, 9:00 h)

Los madridistas han logrado los seis puntos en sus dos primeros partidos y pelearán por seguir sumando de tres en tres en su visita al Atlético de Madrid.



Benjamín A-Oroquieta Villaverde Butarque (sábado, 11:30 h)

Tras estrenarse el pasado fin de semana con victoria, los de Rubén Barrios buscarán un nuevo triunfo en su partido ante el Oroquieta.



Prebenjamín-Unión Elipa B (viernes, 17:45 h)

Segundo partido para los más pequeños de la cantera, que son líderes tras debutar con triunfo la semana pasada.