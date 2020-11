Así llora Perú la pérdida de Diego

La muerte del astro argentino Diego Armando Maradona causó este miércoles honda conmoción en Perú, donde fue despedido con tristeza y se le agradeció por "todo lo que le dio" al fútbol mundial.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) lamentó en Twitter "la pérdida irreparable" de Maradona y aseguró que los "inolvidables partidos con Argentina y sus momentos deportivos gloriosos quedarán para siempre en la memoria". "¡Gracias por todo lo que le diste al fútbol, Diego!", se despidió la FPF.

El dolor y la sorpresa por la muerte de Maradona también fue expresada por figuras del fútbol peruano como Nolberto Solano, el actual asistente de la selección nacional que jugó con el astro en Boca Juniors en 1997.

"Gracias Diego por todas las grandes alegrías que le diste al fútbol. Tuve el honor y privilegio de jugar al lado del más grande de la historia y mejor persona aún. Descansa en paz", señaló Solano, a quien Maradona denominó 'el Maestrito', un apelativo que lo acompañó a lo largo de su carrera futbolística.

El ex mundialista peruano Ramón Mifflin, quien también fue amigo de Maradona, al que conoció en 1981, cuando jugaba en el Barcelona, manifestó su sorpresa por su fallecimiento y dijo que fue el más grande del mundo, junto al brasileño Pelé.

"Es una lástima. Una noticia que nos ha agarrado por sorpresa a todos, si bien sabíamos que está recuperándose, no pensábamos que se iba a ir tan pronto", declaró Mifflin a la emisora radio 'Ovación'.

El ex centrocampista aseguró que la leyenda de Maradona "va a crecer" con el tiempo porque, gracias a la televisión, todos pudieron ver "las maravillas que hacía Diego", a diferencia de Pelé, aunque consideró que "es difícil compararlos, pero los dos fueron los más grandes".

"Lo he conocido muy bien, he compartido muchísimas charlas. He aprendido de él códigos de vida, pese a que era menor que yo, él me enseñó muchísimo la lealtad como personas y amigo. Era muy enemigo de las justicias. Era diez puntos como amigo, creía en sus convicciones y tenía muchas virtudes", aseguró.

El también ex mundialista peruano Germán Leguía aseguró que Maradona fue "una gran persona" y recordó que lo pudo enfrentar cuando el '10' jugaba en Argentino Juniors, Boca Juniors y el Barcelona. "Tuve la oportunidad de tratar con él también muchas veces y fue una gran persona", acotó.

Maradona, que el 30 de octubre cumplió 60 años, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires, tras lo cual el Fiscal General del departamento de San Isidro (provincia de Buenos Aires), John Broyad, afirmó que todo indica que su muerte fue por "características naturales".