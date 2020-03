Así lo vive Cesc: "Por lo menos puedo comer, cenar y estar con mis hijos"

Durante estos días de confinamiento, los futbolistas trabajan por su cuenta en casa esperando la vuelta de los partidos. Desde Mónaco, Cesc Fàbregas compartió con 'Marca' cómo está siendo el día a día en el Principado.

El ex de Arsenal, Barça o Chelsea contaba así las primeras directrices del club: "Al principio de la semana fuimos al centro de entrenamiento a recoger algo de material de gimnasio y también nos trajeron a casa bicicletas estáticas y máquinas de fuerza. No hay otra forma, porque nadie sabe cuántas semanas vamos a estar recluidos y sin entrenar juntos".

"Intento hacer ejercicio una hora al día, mínimo, quizá un poquito más. Poco más podemos hacer los futbolistas profesionales, pues no podemos, lógicamente, salir a correr ni nada", señaló acerca de su rutina.

Dentro de la situación, Cesc destacó lo poco bueno que tiene para él: "Por lo menos, este tiempo me está sirviendo para hacer cosas que durante mi carrera pocas veces he podido hacer. Me despierto, desayuno con mis niños, como y ceno con ellos, los duermo... eso es un privilegio que tenemos que disfrutar, pues desgraciadamente nunca he podido estar con ellos de forma tan prolongada en el día a día".

"Hay que mirar lo bueno, y seguro que a mucha gente le pasa lo mismo, pueden pasar tiempo con los suyos solo en estas circunstancias, y hay que aprovecharlo", añadió.

En lo deportivo y más a sus 32 años, la clave es mantener el físico: "La alimentación me la cuido, y mucho. Por interés propio... y nos la controlan desde el club. Hasta tenemos que mandar fotos al grupo del equipo y ahí los nutricionistas ven lo que estamos desayunando, comiendo y cenando. Está todo muy controlado, como debe ser".