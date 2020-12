Así luce el lujoso salón de Cristiano y Georgina esta Navidad

Tras mostrar su habitación, Georgina ha querido enseñar esta vez en su cuenta de Instagram cómo luce el lujoso salón de su casa, ya adornado con motivos navideños.

Se ve que la pareja de Cristiano es una gran amante de la Navidad, ya que no falta ni un detalle en la sala. Destaca un gran Papá Noel sentado en un trono, junto al que ya se pueden ver algunos regalos, y unos renos iluminados junto a otras figuras típicas de estas fechas.

Por supuesto, tampoco falta un espectacular árbol de Navidad adornado con muchas luces. En las imágenes también se pueden ver a los cuatros niños de la familia (Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y Alana Martina) sentados frente a la televisión en el sofá.

Como no podía ser de otra forma, Georgina acompañó los stories con la archiconocida canción "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, la más usada en esta época del año.