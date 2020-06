Así planea el Chelsea costear el fichaje de Werner

El Chelsea será uno de los clubes que más agite el mercado. Los 'blues' ya tendrían el fichaje de Werner prácticamente cerrado, pero ahora busca una forma de costearse el fichaje.

Y para ello han pensado en los no pocos jugadores cedidos que tienen repartidos por las principales ligas europeas, según afirma 'AS'. Futbolistas con los que no cuentan y que podrían aportarles hasta 88 millones de euros si los traspasan.

Además, el club londinense se verá obligado a deshacerse de algunos, ya que la nueva normativa de la FIFA va a limitar el número de cedidos desde el próximo verano.

Cabe recordar que Werner (24) le costará al Chelsea entre 55 y 60 millones de euros siempre que el conjunto inglés cierre el traspaso antes del día 15 de junio.

Los futbolistas que tiene a préstamo, con sus valores de mercado actualmente tras el coronavirus, son los siguientes: Pasalic (21), Bakayoko (18 millones), Victor Moses (6,2), Zappacosta (5,4), Baba (3,8), Drinkwater (3,4), Ampadu (3,1), Lucas Piazon (2,6), Kenedy (1,9), Musonda (1), y Nathan (467.000).

Incluso en la situación de crisis provocada por la pandemia, el Chelsea podría sacar unos 71 millones de euros si los vendiese a todos por esas cantidades.