Así quedan redefinidas todas las competiciones de la UEFA

Tras unos meses sin ver la pelota rodar, la normalidad va volviendo poco a poco. Algunos campeonatos han vuelto y la UEFA no ha querido ser menos con sus competiciones.

Este miércoles, el ente que rige el fútbol europeo mantuvo una reunión para definir el futuro de todas ellas: la Champions, la Europa League, Eurocopa...

En relación a la máxima competición a nivel de clubes, Lisboa acogerá la fase final a partido único durante el próximo mes de agosto.

La Europa League también se jugará con una final a ocho, pero se disputará en Alemania.

En cuanto a la Champions Femenina, la UEFA anunció que se jugará en San Mamés y Anoeta, respectivamente, del 21 al 30 de agosto.

Por su parte, la Youth League se disputará entre el 16 y el 25 de agosto. Los encuentros de octavos tendrán lugar en Nyon y la fase final a ocho en el Colvray Stadium.

Asimismo, la Supercopa de Europa, otra de las competiciones de la UEFA, se jugará en el Puskás Aréna de Budapest el 24 de septiembre.

La Eurocopa, que quedó pospuesta hasta el 2021 por el COVID-19, ya tiene definido el calendario de partidos.

En relación a la Champions 2020-21, las primeras rondas se disputarán desde el 20 de agosto y la fase de grupos iniciará a finales de octubre.

La Liga de las Naciones volverá en septiembre y habrá tres ventanas distintas hasta el final del año 2020.

Además, el ente europeo ha tomado varias decisiones respecto a los torneos Sub 21, Sub 19 y Sub 17.

Respecto al Europeo Sub 21 de 2021, la UEFA aprobó un nuevo formato en el que se divide en dos periodos (una se jugará en Hungría y Eslovenia). Abarca desde el 24 de marzo hasta el 6 de junio.

En cuanto al Europeo Sub 19, el formato será el mismo que se había utilizado hasta ahora.

Por último, el Europeo Femenino Sub 17 2019-20 tendrá lugar en Suecia. Una ronda élite se disputará del 12 al 20 de septiembre, mientras que la final a ocho será del 8 al 14 de octubre.