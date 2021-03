Así quedó el tobillo de Tévez tras el 'Superclásico'

Después de un partido con bastante leña, Boca y River firmaron un empate en la Bombonera (1-1) que no contentó a nadie. Pero eso fue lo de menos, lo más reseñable fue la aparición de Tévez.

El 'Apache', que venía de superar la muerte de su padre, jugó infiltrado el encuentro contra el 'Millonario'. El delantero estaba tocado del tobillo derecho y la lesión pudo ir a más.

El periodista Alejandro Fantino publicó en su programa de 'ESPN' la fotografía del estado de la zona afectada, que se encontraba inflamada y con moratones.

En Argentina señalaron que esa imagen recordó al tobillo de Maradona en el Mundial de Italia 90. "Si no era River el rival, uno no arriesgaba el tema del tobillo. Creo que no jugaba", llegó a decir Carlitos.