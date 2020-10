Así reaccionó Cristiano Ronaldo al positivo en COVID-19: nervios, petición de más test...

A Cristiano Ronaldo, su positivo en COVID-19 de este martes le pilló completamente fuera de juego. 'Correio da Manha' desveló sus primeras reacciones tras enterarse del mismo, que fueron de pura incredulidad.

La estrella portuguesa se puso muy nervioso cuando le comunicaron el positivo, que le hará perderse el choque de Portugal ante Suecia y tal vez también algunos de la Juventus. Queda en duda, de momento, su presencia en el partido ante el Barcelona de la Champions en Turín.

Siempre de acuerdo a la citada fuente, la reacción de CR7 fue algo exagerada, pues insistió en hacerse nuevos test de manera inmediata. El jugador de la Juventus recalcó que no tenía síntomas y no se creía que pudiera tener el virus.

CR7 no entiende que ahora tenga que estar casi dos semanas sin jugar si no da negativo, aunque sus sensaciones cambiaron tras las primeras horas. Durante la tarde del martes, se le vio con buena cara durante el entrenamiento de su selección, que siguió desde el balcón de su habitación.

Fernando Santos, seleccionador luso, aseguró que Cristiano Ronaldo no se contagió del COVID-19 en Portugal: "Aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus".