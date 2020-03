Así reaccionó el fútbol mexicano ante la continuidad de la Liga

Los últimos datos indican que son 26 los afectados por el coronavirus en México, ante lo que se ha decidido continuar con el torneo Clausura de la Liga MX y solo un protocolo, suspender los apretones de mano. Una decisión que ha sido controvertida en el país centroamericano.

Son varios los protagonistas que han reaccionado ante la decisión, especialmente ante el América-Cruz Azul que se disputa este fin de semana a priori a puerta abierta. Empezando por Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, quien pedía el aplazamiento del partido.

A través de un comunicado, la Alcaldía de la localidad decretó que todos los eventos públicos "y hasta el mes de abril" quedaban suspendidos. Además, el texto señalaba que pediría que "se juegue a puerta cerrada o se postergue" el mencionado América-Cruz Azul.

El Turco aboga por jugar sin público

Por su parte, Monterrey juega ante Chivas y dos protagonistas de Rayados hablaron. En redes sociales, Miguel Layún mostraba su preocupación: "A mí me tiene bastante inquieto la falta de prevención que estamos teniendo, la poca precaución para que se siga propagando".

"Quería invitarlos para que seamos cautelosos con la información que compartimos, es importante no contagiar el pánico. No nos cuesta nada evitar contactos. Espero que todos se mantengan sanos y que esto pase muy pronto", señaló el ex del Villarreal.

El Turco Mohamed, técnico de Monterrey, simplemente aseguró en 'ESPN' que acataría lo que se decida, pero daba su opinión: "Lo que decidan las autoridades, pero una manera de prevenir es jugar a puerta cerrada. Aquí el foco de infección no ha sido tan grande, pero una medida es esa".

Jugadores que piden la suspensión

Otros jugadores compartían un mensaje más crítico que el de Mohamed y semejante al de Layún. Fue el caso de Fernando Gorriarán, de Santos Laguna: "Siento que no se están tomando las precauciones debidas para la magnitud de la enfermedad que está pasando en el mundo".

Unas palabras que seguía Rubens Sambueza, de Pachuca, quien pedía directamente la pausa del campeonato: "Yo prefiero que la Liga pare, no sé por qué no se ha hecho. Todas las ligas en el mundo ha parado, es la única que no lo ha hecho, no sé por qué motivo".