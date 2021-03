Así se presenta la Jornada 6 del Clausura de El Salvador

Once Deportivo, dirigido por el uruguayo Bruno Martínez, lidera el grupo Occidente con once puntos, tan solo una unidad más que Isidro Metapán del técnico español Juan Cortés, y hasta el momento no ha conocido la derrota.

En la sexta jornada, Once Deportivo se enfrentará al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) que se encuentra en el último lugar del grupo Occidente con tres puntos.

Alianza, que ya suma 15 puntos en el torneo tras ganar sus cinco primeros partidos, visitará a los 'marcianos' de Atlético Marte que solamente han obtenido un punto en la competencia.

Los 'albos' de Alianza, dirigidos por el salvadoreño Milton 'Tigana' Meléndez, se ubican en el primer lugar del grupo Centro en el que también están el Marte, Santa Tecla y Chalatenango.

Por su parte, Firpo se medirá ante Águila que le está pisando los talones en el grupo de Oriente, el cual es liderado por los firpenses.

El representativo de la localidad de Usulután (oriente) suma once puntos, uno más que los 'emplumados' de Águila y ocho más que Municipal Limeño que es tercero en dicho grupo.