Así se vivió la debacle en 'RAC1'

No hay derrota del Barcelona que no se cuelguen en Internet los audios de los goles en contra, narrados por 'RAC1', la emisora autonómica catalana. Pero en esta ocasión no se aprecia el mal humor de otras ocasiones. Es difícil que los detractores del Barça puedan disfrutar escuchando como, gol tras gol, el ánimo del narrador desaparece.

Otras veces es curioso de escuchar. Esa rabia, esos gritos, esas maldiciones y juramentos que se escuchan de fondo. Es como la algarabía de un bar, de una peña de fútbol cuando su equipo encaja un gol. Ante el Bayern no fue así.

El 0-1 cayó por sorpresa, y a partir de ahí todo se torció. No había gruñidos, no había gente protestando por lo bajo, en segundo plano. Solo una narración, del que está obligado a hacerlo, pero que a todas luces preferiría no estar ahí.

Al final, gol tras gol, solo se escuchan de fondo resoplidos y bufidos. Pero no con rabia. Son de resignación. Están presenciando un espectáculo lamentable, patético, nunca antes visto en la historia del club, al menos en lo que en Europa se refiere.