Así seguimos en directo la presentación de Pjanic con el Barça

Acaba la presentación de Pjanic y ni una palabra de Bartomeu

"Creo que jugar para este equipo siempre ha sido un reto, de lo más grande que se puede conseguir en una carrera. Tengo que pensar en lo que pasa en el campo. Lo más importante es ganar títulos ante este desafío, hacer felices a nuestros aficionados con nuestro juego. Será más que interesante porque esto es más que un club. Tienes que jugar bien y tienes que ganar títulos. Podemos alcanzar todos nuestros objetivos porque tenemos un gran equipo y, con todas las cualidades que tiene, puede ganar cualquier trofeo en el que participe. Es un equipo con experiencia, con jugadores jóvenes de gran calidad", concluye Pjanic antes de que Bartomeu anuncie que se acabó el turno de preguntas.

Pjanic espera liarla para bien: "Será muy divertido"

"Se necesita tiempo, no sé cuánto, quiero conocer a mis compañeros. Los grandes jugadores te entienden con los movimientos, con la mirada, yo lo que quiero es conocer a mis compañeros en el campo y que ellos me conozca, que sepan cómo utilizarme, cómo aprovecharme. Quiero jugar bien con los demás. El mediocampo de Busquets, Xavi e Iniesta era de ensueño. Era concreción, calidad, algo increíble. El mediocampo que hay ahora también es muy fuerte y tiene jugadores muy importantes. Este equipo se basa muchísimo en el mediocampo, lo sé perfectamente, pero no me pongo límites ni fechas. Tengo que conocer esto, es un campeonato nuevo, y sé que tienen una idea de juego y yo tendré que adaptarme lo más rápido posible, adaptarme a la Liga así como lo hice con la Serie A. Confío en jugar partidos y todo será mucho más sencillos. Aprender el idioma también me ayudará porque podré dialogar. El grupo tiene unas cualidades increíbles y, si todo consiguen dar el máximo, será muy divertido", analiza Pjanic.

"Nuestros jugadores son muy respetados en el mecado", dice Planes

Ya se le escucha a Ramón Planes: "Los jugadores que tenemos son jugadores con mucho nivel y son muy respetados en el mercado. Cada caso lo tenemos que evaluar respecto a las posibilidades que tenga cada jugador. Lo más importante es estar tranquilos y con las ideas claras".

"No sé qué quiere Luis Suárez"

"No, ya lo he dicho antes. A Messi no me lo imaginaba con otra camiseta. Ha hecho una historia increíble con este club, me parecía imposible que se fuera y todo va a acabar bien. Leía todo lo que escribían, pero mi voluntad era poder jugar con este jugador y no tenía ninguna duda de que así sería. No me lo imaginaba con otros colores. Sobre Suárez, no sé, sé que es un gran goleador, ha hecho muchas cosas aquí y lo que quiere en su futuro no lo sé. Si se queda, está muy bien; si se va a la Juve, también estará muy bien. Si se queda, será un placer jugar con él", comenta Pjanic cuando le preguntan por Suárez y Messi -otra vez-.

"A Messi lo he conocido hace dos o tres días"

"A Messi lo he conocido hace dos o tres días. He tenido la suerte de jugar con Totti, Cris (Cristiano Ronaldo)... y muchos otros. Ha sido importante para mí jugar con ellos y verlos, son ejemplos. Tengo la oportunidad hoy de compartir vestuario con un extraterrestre. Seremos 20 o 25 y los 25 seremos importantes, no once o uno, como he dicho. Creo mucho en el espíritu del equipo y esto será muy importante para alcanzar los objetivos", contesta Pjanic cuando le piden que compare a Messi con sus ex compañeros de la Juventus.

"Puede que el sábado juegue parte del partido"

Pjanic, tras ser preguntado por su estado de forma, deja claro que puede debutar este mismo sábado si Koeman lo ve conveniente.

"Veo a Leo feliz; sería raro verle con otra camiseta"

Cada vez que Ramón Planes habla, no se le escucha. Le han preguntado por la marcha de Luis Suárez y, ahora por si la llegada de Memphis va supeditada a la venta del uruguayo, pero no se oye una sola palabra de lo que dice. Problemas técnicos en la sala de prensa del Barcelona.

De nuevo, recurrimos a lo que cuentan otros compañeros para saber qué dijo el secretario técnico. "No cualquiera puede vestir la camiseta del Barça. La búsqueda de un '9' es algo público, pero hay que tener respeto por los jugadores", aseveró.

"Luis es un jugador importante para el Barcelona, lo ha sido en los últimos años. Estamos en un proceso de cambio y en esto estamos trabajando. El mercado finaliza el 5 de octubre y, hast ese momento, muchas cosas pueden pasar", añadió.

"Me hubiera gustado llegar al Barça a los seis años, pero, en el fútbol, el mercado manda. A veces vienes pronto y a veces vienes tarde. He jugado en muchos grandes equipos y siempre los he respetado. Hoy es un sueño lo que se hace realidad, es lo máximo, estoy muy feliz y daré todo lo que pueda para que quede un buen recuerdo de mí. En lo que se refiere a la pregunta sobre Messi, para mí, por supuesto, lo seguí todo, pero no veo a Leo fuera de este club. Ha crecido aquí, ha hecho muchísimo, una historia increíble en este equipo y creo que esta historia acabará muy bien. Leo es un campeón y siempre hay algo de decepción después de una derrota pero él tiene su casa aquí y yo le veo aquí. Verle con otra camiseta me habría resultado raro. Le veo feliz; es, seguramente, el mejor jugador de todos los tiempos. Vamos a intentar conseguir con él muchos más trofeos", dice además Pjanic.

Le preguntan a Ramón Planes por Suárez y se corta el micro...

Habrá sido un error meramente técnico, pero llama poderosamente la atención que le hayan preguntado a Ramón Planes por Luis Suárez y no se le haya escuchado una sola palabra. Se cortó el micro.

"Suárez ha sido un jugador importante y hay que tener respeto por jugadores que han dado tanto al Barça, hay que respetar a los jugadores y sus contratos", contestó, tal y como varios periodistas han compartido en las redes sociales.

"Compartir vestuario con Messi es un sueño"

"Vi el partido. En mi carrera, también he encajado derrotas muy duras. Hay noches en las que todo va mal. La impresión desde fuera es que todo iba torcido. Esta situación del COVID-19, que no es una excusa... pero la situación de esta pandemia: pararse, volver a la Liga... es una situación complicada y eso ha sido un golpe importante. He leído las entrevistas a los jugadores y a la directiva y es algo difícil de encajar. Se han cambiado cosas y estoy dispuesto a compartir la responsabilidad de mirar hacia delante y pensar en nosotros, encerrarse no saldría bien. Lo que nos espera no será sencillo y la presión será alta; el fútbol no perdona, pero debemos estar juntos y crear un equipo sano y fuerte, seguir adelante con el entrenador y perseguir los resultados", añade.

"Salir de la Juve es muy difícil, pero un futbolista siempre necesita nuevos estímulos. En Italia, después de haberlo ganado todo, necesitaba otros retos. He estado en contacto con el Barcelona y siempre ha sido mi sueño. Jugar en otro equipo que no fuera la Juventus solo podía llevarme al Barça. El año pasado fue un año desafortunado (para el Barça), y con el lío del coronavirus. Lo que ha ocurrido en la Champions o durante la temporada son cosas que ocurren durante el fútbol, no hay que mirar atrás. El Barça siempre ha sido grande y volverá a serlo. Vamos a construir el futuro juntos. Compartir vestuario con Messi y con los demás es un sueño y una oportunidad para mí, estoy muy motivado, aún más por no haber salido el año pasado como se esperaba", sigue Pjanic.

Pjanic toma la palabra: "Desde pequeño, tenía el sueño de estar aquí"

"Jugar en el Camp Nou siempre ha sido un gran orgullo. Desde que era pequeño, tenía el sueño de estar aquí. Formar parte de este club es algo extraordinario. Estoy muy agradecido por lo que he vivido en mi carrera y hoy estoy en el mejor club del mundo. Entrando en este vestuario, veo la historia, lo que es este equipo y a lo que aspira, veo todos los premios y es una enorme oportunidad para mí compartir este vestuario con todos los grandes campeones que hay aquí. Espero echar una mano importante con mi fútbol a este Barça y mis compañeros podrán contar conmigo en todos los aspectos. Intentaré adaptarme al juego del Barça, que siempre ha sido algo increíble para mí. Quiero compartir mi fútbol, jugar mi fútbol e integrarme", continúa Pjanic.

Pjanic ya habla como 'culé': "Pondremos a este club donde debe estar"

"Es un honor enorme para mí y para mi familia. Pondremos a este club donde debe estar y llevaremos trofeos a casa", comienza Pjanic. Parece que Bartomeu aparece y también tomará la palabra.

Empieza la rueda de prensa de Pjanic y ni rastro de Bartomeu

Ya se supo que Bartomeu no iba a contestar preguntas en la rueda de prensa de la presentación de Pjanic y, de momento, es Ramón Planes quien comparece con el jugador.

La presentación de Pjanic, en directo: primeros toques en el Camp Nou

Pjanic ya está tocando balón sobre el verde del Camp Nou. Los medios aprovechan para sacarle fotografías y transmitir la imagen del centro del campo azulgrana para esta temporada, la del estreno de Ronald Koeman.

Pjanic presume de nuevo escudo en el Camp Nou

Pjanic da sus primeros toques como jugador del Barcelona y agarra el escudo de la camiseta para mostrarlo ante las cámaras. Lo mira bien de cerca y parece que piensa en besarlo, pero no lo hace.

Pjanic ya viste de azulgrana y salta al verde del Camp Nou

Pjanic ya está uniformado como jugador del Barcelona. Pasa por el túnel de vestuarios, algo nervioso, posa para el 'community manager', e ingresa en el terreno de juego del Camp Nou.

Estamos a la espera de que Pjanic salga al campo

Pjanic está preparándose para salir al verde del Camp Nou ya vestido de azulgrana. Se hará una sesión de fotos, posará para los medios y, luego, ofrecerá una rueda de prensa en la que Bartomeu no aceptará preguntas para él.

Ya se ha entrenado en varias ocasiones en la Ciudad Deportiva, pero aparte por el protocolo de LaLiga contra el coronavirus. Ronald Koeman le ha podido ver de cerca, aunque no con el resto de sus compañeros, algo vital para trabajar sus tácticas.

Su incorporación se retrasó porque dio positivo en las primeras pruebas del coronavirus y tuvo que esperar a pasar por una segunda para confirmar que lo había superado. A Todibo le ocurrió lo mismo.

Pjanic posa con el '8' que era de Arthur, ¡estamos en directo!

Miralem Pjanic posa con los directivos del Barcelona en las gradas del Camp Nou y muestra orgulloso el dorsal 8, que antes pertenecía a Arthur.

Pjanic firma su contrato con el Barça: ¡estamos en directo!

Miralem Pjanic acaba de firmar su contrato con el Barcelona, ha posado con la camiseta del club y ha chocado codos con Josep Maria Bartomeu, presidente del club.

¡La presentación de Pjanic, en directo!

Pjanic ya está firmando su contrato como nuevo jugador del Barcelona junto a Josep Maria Bartomeu en las oficinas del club.

Hay que recordar que este jugador llega procedente de la Juventus. A sus 30 años, tiene como misión reforzar la zona medular de la escuadra de Ronald Koeman. Forma parte de la reestructuración de la plantilla aunquen o llegara tras el técnico y las expectativas son altas.

Vive con nosotros en directo la presentación de Miralem Pjanic como nuevo jugador del Barcelona. Procede de la Juventus en un acuerdo que acabó con Arthur, ya ex azulgrana, vistiendo de 'bianconero'.