Así será el sorteo de Copa del Rey: formato, criterios, equipos y fechas

La Copa del Rey sigue su camino y da otro paso de cara a conocer un nuevo campeón. Tras finalizar la primera ronda -a falta de algunos partidos pendientes de disputar por ser aplazados- la RFEF sortea este viernes los cruces de los treintaidosavos de final.

En el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la Federación comenzará el sorteo a las 13.00 -hora en España-. Un evento del que no formarán parte los cuatro clubes que se juegan la Supercopa en enero: Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Athletic.

Los cuatro tienen su plaza reservada en los dieciseisavos de final del torneo, por lo que el torneo necesita conocer a los otros 28 que pelearán en esta nueva ronda. Equipos de Primera, Segunda y Segunda B.

Así será el funcionamiento del sorteo

Como todavía quedan por disputarse tres eliminatorias de la ronda anterior por diversos factores, en este caso se sorteará la plaza del ganador del emparejamiento, y será el ganador el que ocupe ese lugar en el cuadro. Poblense-Olot, Haro-Linense y Zamora-SD Logroñés, los duelos pendientes.

Al igual que en la edición anterior, se emparejarán a los equipos de menor categoría -en este caso a los de Segunda B- con los de Primera División. Por tanto, todos los de la categoría de oro se medirán a un Segunda B en esta ronda.

Es decir, cuando salga un Primera tendrá que ser emparejado con un club de Segunda B. Cuando salgan todos los Primeras, serán los Segundas los que se crucen con los equipos de la división de bronce sobrantes. Una vez que no haya equipos de Segunda B libres, un Segunda será cuadrado con uno de su misma categoría.

Por lo tanto, los 16 clasificados de Segunda B se enfrentarán a un Primera. Los siete restantes, se la jugarán ante un Segunda. El resto serán cruces entre entidades de LaLiga SmartBank.

Equipos y fechas

- Primera División: Alavés, Atlético, Betis, Cádiz, Celta, Eibar, Elche, Getafe, Granada, Huesca, Levante, Osasuna, Sevilla, Valencia, Valladolid y Villarreal.

- Segunda División: Alcorcón, Almería, Castellón, Espanyol, Fuenlabrada, Girona, Las Palmas, Leganés, Lugo, Málaga, Mallorca, Oviedo, Rayo Vallecano, Sabadell, Sporting, Tenerife y Zaragoza.

- Segunda División B: Alcoyano, Amorebieta, Burgos, Córdoba, Cornellà, Cultural, Deportivo, Ibiza, La Nucía, Las Rozas, Linares, Marbella, Mutilvera, Navalcarnero, Numancia, Peña Deportiva, Pontevedra, Portugalete, Socuéllamos y Yeclano.

- Tres plazas a sortear de las eliminatorias pendientes: Zamora-SD Logroñés, Haro-Linense y Poblense-Olot.

Como siempre, la serie se decidirá a partido único y en el campo del estadio de menor categoría, siempre que la Federación que las condiciones son óptimas. En el caso de los duelos entre clubes de la misma división, hará de local el que haya salido en primer lugar en el sorteo.

Esta segunda ronda de Copa del Rey está prevista que se dispute el próximo 6 de enero de 2021. La tercera ronda, en la que ya entrarán los de la Supercopa, será entre el 16 y el 20 de enero.

Además, la RFEF ha instaurado un protocolo de cómo tratará el impacto del COVID-19 en el caso de que no se pueda disputar algún duelo: "Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos partidos de la eliminatoria y sí otros, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubieren disputado y con aquellos equipos que no habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros”.