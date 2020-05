Así son las charlas de Klopp al descanso

El Liverpool ha desvelado cómo trabajan Jürgen Klopp y su equipo de ayudantes durante las charlas al descanso de los partidos.

A través de Peter Krawietz, entrenador asistente de Klopp, el Liverpool ha publicado en su página web los métodos que se utilizan para influir en los jugadores durante los descansos.

Con la ayuda de dos analistas, Harrison Kingston y Mark Leyland, Krawietz se pasa los primeros 45 minutos de partidos identificando "los matices tácticos" en los que los jugadores se tienen que concentrar al descanso, tanto los positivos como los negativos.

Obviamente, esta es una tarea que también recae en Klopp y en su asistente Pepijn Lijnders, pero Krawietz se centra "en el aspecto visual", y lo hace produciendo clips de vídeo que apoyan las explicaciones del técnico alemán.

Krawietz, quien ya acompañó a Klopp en el Mainz 05 y en el Borussia Dortmund, explica que las charlas al descanso ya se preparan durante toda la semana con un análisis del rival y del propio equipo.

El asistente se sienta con Klopp en el banquillo y realiza anotaciones durante el encuentro en una libreta, tratando así de vislumbrar cómo pueden ayudar al equipo, en qué están fallando los jugadores y en qué están acertando.

"Tres o cuatro minutos antes del descanso me voy a los vestuarios. Ahí me encuentro con Harry y Mark y elegimos los mejores clips de vídeo que he identificado durante el encuentro. Los vuelvo a ver y decidimos si son válidos", explicó Krawietz.

"El entrenador tiene como cinco o seis minutos para hablar, entonces es posible que encontremos el clip correcto que enseñar a los jugadores y que apoye la charla de Jürgen".

Krawietz indicó que se utilizan tres o cuatro clips como mucho, con los que se pretende tener una incidencia en la segunda parte.

"Una posibilidad es que si todo ha ido bien en la primera parte es reiterar la estrategia prepartido. Otra posibilidad es que no hayamos encontrado soluciones, así que intentaremos dar a los jugadores una imagen de los espacios en los que podemos jugar".

Uno de los ejemplos que utiliza Krawietz es el encuentro de Premier League ante el Southampton del pasado mes de febrero que terminó con victoria por 4-0 para los 'Reds'.

"El Southampton jugó muy bien. Al final ganamos 4-0, pero el partido estuvo muy parejo y ellos se prepararon muy bien. Tuvimos problemas en la primera parte, crearon ocasiones y no jugamos bien", reveló.

"La charla del descanso fue sobre seguir atacando como lo habíamos hecho hasta el momento. El mensaje era "sigue intentándolo y verás lo que ocurre", puntualizó. Y ocurrió.