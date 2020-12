Así veía Maradona a Messi hace años: "Me encantaría que fuese mejor que yo"

Que el argentino Leo Messi es un dignísimo heredero de Diego Armando Maradona es un hecho. La admiración del astro del Barcelona por el malogrado mediapunta también es recíproca y así lo demostró en su despedida de este domingo tras su fallecimiento.

Y el '10' también tenía especial afecto por el rosarino del Barcelona. En una entrevista con el Inter en sus tiempos de seleccionador argentino, Maradona se rindió a Leo y le pidió que le superara.

"Yo ya he completado mi carrera y nadie puede olvidar la historia. No se puede borrar", dijo en una entrevista con el Inter de hace unos años. "Siempre me han dicho que mis jugadores juegan muy bien -por aquella Selección Argentina-, solo tengo que hacer que jueguen bien juntos. Y sé que soy capaz", continuó Diego.

"Yo quiero que Leo sea mejor que yo. Todo el mundo se beneficiaría de esto y, sobre todo, el fútbol argentino. Ganaría la 'Albiceleste' y ganaría yo como entrenador", matizó Maradona antes de ser categórico: "No quiero que sea el 'nuevo Maradona'. Me encantaría que fuera mejor que Maradona".