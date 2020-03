Para Garitano es un "punto muy bueno"

Asier Garitano, entrenador del Alavés, dio por bueno el punto conseguido en la visita de su equipo a Butarque ante el Leganés (1-1).

"Nos ha costado. Mal día, el aire, el Lega que apretaba mucho y bien. Nos ha costado la primera parte poder llegar a su área, atacar. En la segunda creo que estábamos mejor, te pones por delante muy rápido. Pero el Leganés ha seguido peleando, insistiendo. Ha hecho el gol en un centro lateral. Y luego ha podido pasar cualquier cosa. El punto es muy bueno aquí para nosotros", dijo.

"El Leganés compite bien, muy bien, es muy difícil aquí en casa. Nos ha costado mucho y eso da valor a este punto", añadió en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento contra el que fuera su equipo.

Del Leganés opinó que peleará hasta el final por la permanencia: "La Liga les va a dar opciones, van a seguir compitiendo, tendrán su oportunidad y a los demás nos van a hacer sufrir mucho. Nosotros estamos un poco mejor y tenemos que seguir hasta el final para conseguir el objetivo de salvarnos".

"Este equipo no se va a rendir, va a seguir peleando, va a tener a su gente ahí. Es una situación normal para el Lega, podía pasar, está pasando. Y van a seguir compitiendo hasta el final porque están acostumbrados a eso", explicó.

Garitano no quiso dar consejos a Javier Aguirre, técnico del rival: "No estoy para darle consejos. Tiene muchísima experiencia, muchísimos equipos en muchas situaciones. Yo acabo de llegar a esto. Estoy para ver y aprender de toda esta gente".

Los suyos siguen puntuando lejos de su estadio: "Hemos mejorado en eso, cada vez estamos cometiendo menos errores. Eso es muy bueno. Necesitábamos mejorar fuera de casa. A veces jugaremos mejor o peor pero el equipo está metido en todos los partidos hasta la fecha".

Asimismo, valoró lo que aporta la dupla formada por Joselu y Lucas Pérez: "Por suerte los tenemos. La diferencia es del trabajo que hacen. Si no trabajasen así no tendríamos las opciones, no generaríamos diferencias. Buscamos que sigan trabajando como lo están haciendo. Son dos chicos que llevan dos años sin jugar. Vamos dándoles continuidad, cuidándoles de vez en cuando. Que sigan así".