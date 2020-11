Aspas desvela que el Atleti le quiso en 2019

Iago Aspas es el santo y seña de un Celta de Vigo que, año tras año, se aferra a la magia, la calidad y el gol del de Moaña para seguir en la élite del fútbol español. Sin embargo, el Atlético de Madrid intentó en el verano de 2019 que el internacional español hiciera las maletas a la capital.

Así lo confirmó este domingo 29 de noviembre el propio Aspas tras el triunfo de su equipo frente al Granada. El futbolista fue uno de los planes del cuadro 'colchonero' para, en su momento, suplir la marcha de Antoine Griezmann.

"¿Sí me llegó el interés por parte del Atlético? Sí, me llegó. Yo estoy muy contento en mi casa y muy feliz. Tengo muy buena relación con Andrea Berta, he hablado alguna vez con él de fútbol, tengo su teléfono", explicó en 'Carrusel Deportivo'.

Sin embargo, Iago Aspas quiso dejar claro que, pese a conocer que el equipo rojiblanco le seguía de cerca, la cosa no pasó a mayores y en ningún momento estuvo cerca de dejar el club de su vida.

"Sé que hubo interés por parte del Atleti porque me lo comentaron mi hermano y mi representante en su momento, pero ese interés nunca llegó a nada más", sentenció.