Aspas y su llanto ante el Villarreal: "Llevaba una mochila encima"

El internacional español Iago Aspas afirmó este miércoles que nunca olvidará el partido de su debut con el primer equipo del Celta de Vigo, y no dudó en señalar aquel duelo contra el Deportivo Alavés de 2009 como su "primer gran día" en el fútbol de élite.

"Es lo que había soñado, debutar en Balaídos con 25.000 personas. Para mí fue mi primer gran día en el fútbol de élite, el que había soñado desde pequeño, debutar con mi gente y poder salir por la puerta grande", rememoró el atacante durante una charla con su entonces entrenador, Eusebio Sacristán, y Carlos Hugo García Bayón, ayudante del técnico vallisoletano en esa época.

El atacante gallego destacó que el Celta vivía una situación "difícil" por la amenaza del descenso a Segunda División B, pero que él "no tenía nada que perder" porque no era jugador de la primera plantilla y aún tenía "mucho fútbol por demostrar".

Aspas hizo un recorrido por su etapa futbolística, recordando, entre otras cosas, que en el Liverpool, que lo fichó en el verano de 2013 por unos nueve millones de euros, lo pasó mal porque apenas tuvo minutos en su primera experiencia lejos de Vigo.

"Fui al Liverpool, no jugué y al año ya me quería ir. Me dijeron: 'Aguanta, que van a salir compañeros', pero a mí me gusta jugar y disfrutar del fútbol y, si no es en un lado, tengo claro que será en otro", puntualizó.

Con el paso de los años, y tras regresar a Balaídos desde el Sevilla en junio de 2015, el delantero de Moaña asumió mayor protagonismo en el Celta, hasta convertirse en una pieza fundamental en sus éxitos recientes: semifinalista de la UEFA y de la Copa del Rey.

No obstante, el celtismo recordará a Aspas como el futbolista que el curso pasado rescató a su equipo del descenso a Segunda División, primero con una exhibición frente al Villarreal, en el choque de su reaparición después de tres meses de baja, y después con varios goles decisivos en la recta final.

"Ahí sí que llevaba una mochila encima. Eché mucho tiempo fuera, con mucha presión en la calle, en el súper, en la farmacia. Cada partido en Balaídos era un sufrimiento, la presión que tenía encima y no me pude aguantar. Igual hubiera sido más fácil romper a llorar con 22 que con 31 y con dos hijos encima. Para que veas cómo es el fútbol", dijo Aspas sobre su llanto en el banquillo tras marcar dos goles en la remontada ante el submarino amarillo.