Asprilla puso el picante y el humor al coronavirus: vende condones a 2x1

Faustino Asprilla siempre se ha caracterizado por su forma de ser. Aunque dejó huella por su gran calidad como futbolista, ha sido todo lo que ha rodeado a su vida deportiva lo que le ha convertido en mito del deporte.

Ahora, en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, ha apostado por animar a sus compatriotas a comprar preservativos de su marca, 'Tino'.

"Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos", comenzó en un vídeo en Twitter.

"Porque de pronto llenarse de hijos con este virus no da, así que les voy a dar un link para conseguir estos condones más que a mitad de precio", continuó, mientras pedía prudencia durante el confinamiento en una peculiar campaña de márketing.