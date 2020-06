Asprilla volvió al ataque: "James está pagando algo que le hizo a Zidane"

Faustino Asprilla no se corta ni un pelo. Tras unas polémicas declaraciones sobre Zinedine Zidane, a quien culpó de la falta de minutos de James Rodríguez, la leyenda colombiana volvió a dirigirse al entrenador del Real Madrid.

En los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Asprilla volvió a referirse a la complicada situación del jugador 'cafetero' en el Santiago Bernabéu: "Zinedine no va a colocar nunca a James".

"Así pueda hacer once cambios, no lo va a colocar. Ellos tienen un problema ya del fútbol y por eso James está pagando algo que le hizo a su entrenador", añadió.

Para el colombiano, el entrenador francés está enfocado únicamente en su equipo titular: "Como el campeonato apenas empezó, creo que Marco Asensio tiene mucha razón y hay que dejar que los jugadores agarren ritmo, acuérdese que viene de tres meses y lo que uno trata es consolidar el equipo titular y dejarlo que agarre el ritmo de partido. Haga cuenta que arrancaron una pretemporada, entonces hay que dejarlos que jueguen y bueno, si se lesiona alguien, tendrá su forma de hacer cambios".

"Los titulares son los titulares. En el campeonato faltan ocho fechas, entonces él no puede pensar en los de afuera porque tiene que pensar en el equipo titular y son nueve partidos. Si un jugador de fútbol no está para jugar domingo, miércoles, domingo, nueve partidos, entonces que se dedique a otra cosa, qué le vamos a hacer. Ya si se lesionan, pues... pero después de cuatro meses, ¿usted cree que yo voy a parar, que voy a decir: 'profe, nada más domingo y miércoles y ponga a otro'? No, eso no existe", sentenció Asprilla.