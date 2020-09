Aston Villa y Chelsea, posibles salidas para Sergio Romero

Sergio Romero tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2021, pero el guardameta argentino podría cambiar de equipo este mismo verano.

Sin un puesto titular bajo los tres palos de la portería de Old Trafford, al ex arquero de la Sampdoria no dejan de salirle pretendientes de todos los rincones del mundo.

Los últimos que habrían preguntado al United por su fichaje habrían sido Aston Villa y Chelsea, según lo publicado este jueves por el diario 'Express'.

Al parecer, Romero es consciente de que el regreso de Dean Henderson a Mánchester complicará todavía más su presencia sobre el césped, por lo que estaría dispuesto a despedirse del equipo en el que ha jugado desde la temporada 2015-16.