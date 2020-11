At. Nacional buscará coger aire en la cancha de un Millonarios al borde del desastre

El técnico Juan Carlos Osorio, de Atlético Nacional, buscará un impulso el sábado cuando visite al necesitado Millonarios, al borde de la eliminación en la Liga Colombiana, en la jornada 17 del torneo que lidera Deportes Tolima.

En el estadio El Campín de Bogotá, el ex seleccionador de México y Paraguay tendrá el reto de llevar a su equipo a jugar mejor de lo que lo ha hecho en las últimas semanas, pues eso lo tiene en el ojo del huracán.

Esto porque el fin de semana pasado el club 'verdolaga' perdió 2-1 en su visita a Patriotas, que ocupa el último lugar del torneo y hasta ese día no había ganado ningún partido de liga este año, y porque empató 1-1 en casa con el uruguayo River Plate en el juego de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional ocupa el sexto lugar con 26 unidades y, a falta de cuatro jornadas, necesita conseguir por lo menos cinco puntos para asegurarse uno de los cupos para los cuartos de final de la liga.

Millonarios, entre tanto, llega golpeado al encuentro tras haber perdido 1-2 con Deportivo Cali en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana y al borde de la eliminación en el campeonato local, pues es decimotercero con 18 unidades y debe ganar todos sus encuentros para soñar con la siguiente fase.

El entrenador Alberto Gamero contará para este encuentro con jugadores como el goleador Cristian 'Chicho' Arango, de buenas actuaciones en los últimos partidos; el central uruguayo Matías de los Santos, el bastión de la defensa azul, y el volante John Duque, una pieza clave en la mitad del campo.

Durante la jornada Deportivo Cali buscará el liderato cuando reciba a Deportes Tolima, que desde que se reanudó el campeonato ocupa el primer puesto pero ya acumula tres partidos sin ganar, dos por liga y uno en la Copa Sudamericana.

Los 'azucareros', dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, buscan alargar su invicto y esperan no perder el sábado para acumular así 33 juegos sin derrotas, que lo hace el único equipo colombiano que no ha caído en 2020.

La principal carta del elenco verdiblanco será el centrocampista argentino Agustín Palavecino, máximo artillero del torneo con nueve dianas, mientras que Tolima confía en el juvenil Jaminton Campaz, el jugador más desequilibrante del torneo.

Por otra parte hay incertidumbre por el partido programado para el domingo entre Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla.

Esto obedece a que al conjunto 'motilón' le suspendieron el reconocimiento deportivo "por el no pago no acreencias laborales y por el no pago de muchos de sus parafiscales".

"Sobre esa base, lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción", dijo el ministro del Deporte, Ernesto Lucena.

Sin embargo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) señaló que Cúcuta ya "se encuentra al día con las obligaciones laborales a su cargo y con los aportes al Sistema General de Seguridad Social entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, que corresponde al período objeto de la sanción", por lo que podrá jugar el domingo.

"Asimismo, en los términos expuestos por el Ministerio del Deporte el día de hoy, indicamos que el club Cúcuta Deportivo disputará los partidos de las competencias oficiales, en cumplimiento de todos los trámites legales relativos a la notificación en debida forma de la decisión", agregó la información.

Pese a lo dicho por la Dimayor, el Ministerio del Deporte respondió diciendo que a la fecha el club "no ha presentado soporte alguno que acredite el supuesto pago alegado, pues no se han allegado los comprobantes de cumplimientos de las obligaciones laborales a su cargo".