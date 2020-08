"Mbappé, en el campo de Olimpo, no la toca; Laspada se lo come"

La derrota del PSG a manos del Bayern está dando la vuelta al mundo (0-1). El cuadro bávaro liquidó a los de Tuchel gracias al tanto de un ex del conjunto parisino, Coman.

Algunos analistas no tardaron en criticar el partido de Neymar o el de Mbappé. En el caso de Kylian, Óscar Ruggeri, en 'FOX Sports', le pegó un 'palo' bastante duro: "En el campo de Olimpo no juega, no la toca. Laspada se lo come".

Para aquellos que no conozcan a Laspada, Mauro es un ex zaguero que tenía una forma bastante peculiar para marcar a los rivales. La solución cuando uno se le escapaba era hacer una entrada muy dura.

En la memoria del fútbol argentino está el planchazo que le propinó a Rodrigo Palacio (2005), al que le faltó muy poco para haberlo dejado 'k.o.' en el sitio.

De esa forma, Ruggeri dejó por los suelos prácticamente a la estrella del PSG, que no tuvo su noche en Lisboa. Se mostró bastante decepcionado tras el partido porque sabe que perdonó un gol seguro antes del descanso.

Asimismo, el 'Cabezón', que apodó a Goretzka como "el Negro Enrique" del Bayern, cargó contra Tuchel por haber quitado a Di María antes de tiempo: "Lo sacó en el mejor momento, no se entiende ese cambio".