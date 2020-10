Athenea del Castillo, sobre su debut con España: "Fue una noche mágica"

La delantera del Deportivo Abanca Athenea del Castillo ha considerado que su debut con la Selección Absoluta Española el pasado viernes ante la República Checa (4-0), la víspera de que cumpliera 20 años, fue "una noche mágica" y reconoció que no esperaba ni la llamada del seleccionador, Jorge Vilda, ni, posteriormente, tener minutos.

"Fue una noche mágica, cumplí un sueño que tenía desde chiquitica. No me esperaba ni salir al campo, pero bueno, cuando (Jorge Vilda) me dijo que iba a salir, tenía el corazón a mil. Estaba como un flan, nerviosa, pero al salir al campo se me fueron esos nervios. Lo primero que hice después del partido fue llamar a mi familia", comentó en una rueda de prensa telemática.

Del Castillo confesó que la llamada de la Selección para suplir a la jugadora del Athletic Club Lucía García le sorprendió y no se lo "creía" cuando el Deportivo se lo comunicó. "Pensaba que era una broma", afirmó la jugadora, que, en tono de broma, dijo que no quería ni llamar a su padre para darle la noticia hasta que se aseguró de que había entrado en la convocatoria, por si le daba un "infarto".

Del Castillo dijo que ve con buenos ojos la incorporación de jugadoras de las categorías inferiores de la Selección a la Absoluta, como es su caso.

"Poco a poco vamos entrando en convocatorias para amistosos, partidos, concentraciones, y es algo bueno para el fútbol femenino, para las que somos jóvenes. El trabajo en categorías inferiores nos ha venido bien para que el seleccionador vea que estamos aquí, aunque creo que hay que ir quemando etapas poco a poco para llegar a la absoluta", reconoció.

De su primera experiencia como internacional, se quedó con el grupo y "cómo" le "acogieron". "No me lo esperaba. Me daba un poco de miedo, pero siempre han estado pendientes de mí", señaló la jugadora del Deportivo Abanca.

La delantera cántabra agradeció al equipo gallego su apuesta por ella "desde el primer momento", algo que ahora está intentando recompensar. Ha sido la primera internacional española del Deportivo, ya que en la anterior citación del equipo nacional entró la también atacante blanquiazul Ainize Barea, 'Peke', que no llegó a tener minutos.

A pesar de ese éxito a nivel individual, el Deportivo, revelación de la Primera Iberdrola la temporada pasada, no ha iniciado bien la actual ya que ha enlazado tres derrotas. "No hemos empezado con buen pie, como nos hubiese gustado, pero estamos trabajando para corregir errores y con la cabeza alta. Sé que nos vamos a levantar. El vestuario está con la ilusión intacta", sostuvo la futbolista del Deportivo.