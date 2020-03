Rafael Puente se la juega contra Chivas

Atlas cayó en el choque contra Santos Laguna y acumuló su cuarta derrota consecutiva. Una situación que tiene inquieta a la entidad del conjunto mexicano, que se está pensando seriamente la continuidad de Rafael Puente.

La directiva, según 'Record', le dio un ultimátum al técnico. Puente tendrá que hacer las maletas si no consigue los tres puntos en el duelo frente a Chivas de esta jornada.

Los resultados han llevado a los 'zorros' al penúltimo lugar de la tabla de la Liga Mexicana y el club tiene claro que no quiere perder el tiempo. Aun así, el entrenador no quiere rendirse y confía en acabar la crisis en la que se encuentra el equipo.

"Lo que no te mata te hace más fuerte y yo jamás, en mi vida, he bajado los brazos. Si algo ha distinguido mi vida es la resiliencia y no tengan ninguna duda que vamos a darle la vuelta a esto", explicó en rueda de prensa tras la derrota ante Santos Laguna.