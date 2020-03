Atleti y Sevilla, a Europa a paso de tortuga

90 minutos de tensión se vivieron en el Wanda Metropolitano entre dos equipos con un objetivo común. Atlético de Madrid y Sevilla se anularon entre sí para dejar la lucha abierta, con el Getafe como invitado.

Hernández Hernández se convirtió en protagonista durante los primeros 45 minutos, asistido por González Fuertes desde el VAR. Ambos desquiciaron a los dos equipos, que se marcharon entre murmullos a vestuarios.

Las ocasiones no tardaron en aparecer en el Wanda Metropolitano. Primero gracias a Mario Hermoso, la sorpresa en el once del Atlético antes de visitar al Liverpool. Después con un Joao Félix que, pese a no conseguir la victoria, firmó el mejor partido de todo el año.

El portugués fue el eje en el ataque del Atlético de Madrid. No solo esperó a que le llegasen las ocasiones, como en otros partidos, sino que buscó el balón y se atrevió a encarar a sus rivales.

Fue Luuk de Jong el que abrió la lata tras varias ocasiones claras de los dos equipos. El delantero holandés aprovechó el error de Savic en la marca para plantarse solo ante Oblak y batir a un portero que parece haber perdido algo de aura.

El partido se le complicó a Hernández Hernández a la media hora. Pidió Joao Félix un penalti tras ser derribado en el área pero, tras varios minutos de deliberación, pitó la pena máxima por una mano de Diego Carlos muy protestada por las filas hispalenses.

Morata acabó con su mala racha de cara a gol y el Sevilla lo pagó caro. En apenas cuatro minutos vio cómo el Atlético de Madrid remontó, esta vez con un buen disparo de Joao Félix desde la frontal del área.

Si el Sevilla se enfadó con Hernández Hernández, el Atlético hizo lo mismo tras otro milagro de Oblak en forma de parada. En el rechace, Trippier derribó a Ocampos, pero no lo pitó el colegiado hasta cinco minutos después tras deliberación con González Fuertes. El mismo Ocampos se encargaría de marcar.

Toda la tensión de la primera mitad se dejó en los vestuarios. El Atlético mandó tras el descanso, pero de nuevo aparecieron los problemas para generar ocasiones de mucho peligro en el partido.

Carrasco en dos ocasiones y Diego Costa, en el área, perdonaron a un Sevilla que acabó pidiendo la hora. Un empate que contenta más a los hispalenses que a un Atlético de Madrid que seguirá fuera de puestos de Champions League una semana.