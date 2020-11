Atlético Bucaramanga tira de casta y coraje contra Alianza

Comenzó la Liguilla BetPlay con dos partidos este jueves que dejaron una victoria local y un empate que supo a poco para ambos.

Alianza Petrolera perdió en su visita a Atlético Bucaramanga (3-2). A pesar de disputarle de tú a tú el encuentro, en el que consiguió empatar en dos ocasiones, un gol de Pérez en el 67' hundió las esperanzas visitantes.

Por otro lado, Rionegro y Envigado empataron a uno en un encuentro que los locales dominaron con el 1-0, pero al final cedieron las tablas en el marcador en el 78' gracias a un gol de Durán para los visitantes.

Esta competición se juega paralelamente al 'play off' del Apertura Colombiano y la disputan aquellos equipos que no pudieron acceder a las eliminatorias, como Millonarios y Once Caldas, entre otros.

Existen tres grupos, dos de cuatro equipos y uno de tres. Los primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase, y los segundos se la juegan entre ellos para saber quién pasa.