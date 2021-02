Atlético de Madrid vs Chelsea: stats colectivas, individuales y el duelo de estrellas

Atlético-Chelsea, segundo contra primero. Un equipo que manda en LaLiga contra otro que se desangra en la suya. Inercias bien distintas, tanto en el formato casero como en el continental. De la mano de BeSoccer Pro, ordenamos todas esas lecturas gracias a las estadísticas avanzadas.

Stats generales

Lo primero que llamala atención es que el Chelsea tiene mejores estadísticas de equipo, aunque no por mucha diferencia. Maneja mayor posesión (23.58 vs 62.06) y genera más tiros a puerta (4.55 vs (5.08) que sabe traducir en un mayor promedio de goles (1.77 vs 1.94). Eso sí, el conjunto del Cholo Simeone y el de Thomas Tuchel igualan en los goles en contra (0.81).

Eso sí, los hombres más destacados del Atleti lucen más. Luis Suárez, con 16 goles y 2 asistencias, es el que más daño hace en las porterías rivales, mientras que Marcos Llorente equilibra mucho más la posesión (9+8). Tammy Abraham (12+4) y Timo Werner (10+5) llevan la batuta en el cuadro 'blue'.

Stats colectivas e individuales

A pesar de que Luis Suárez y Marcos Llorente destacan como los hombres más ofensivos del Atlético de Madrid, también Ángel Correa, máximo asistente (9) y autor de más pases clave (19). En conceptos defensivos, el trabajo de Savic es el más destacado.

Mount se abre hueco en las estadísticas del Chelsea, tanto en el número de pases de gol (6) como de duelos ganados (208). Eso sí, hay reparto coral con la aparición de los Hudson-Odoi, Zouma y Kovacic.

El duelo de estrellas

Mirando a los máximos goleadores de cada equipo, Luis Suárez y Tammy Abraham, nos topamos con que el delantero del Chelsea maneja mejores promedios, y solo ha disputado unos 300 minutos menos que el uruguayo. El uruguayo tiene una ligera ventaje en el promedio de goles y asistencias por cada 90 minutos, pero el joven jugador del Chelsea pilota por delante en la mayoría de conceptos.