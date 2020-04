"Aubameyang debe estar en un club más ambicioso que el Arsenal"

Pierre Alain Mounguengui cree que Aubameyang debería estar en otro equipo que vaya o pueda ir más allá que el Arsenal, ya que el club 'gunner' tiene menos ambición.

En una entrevista para 'ESPN', el presidente de la Federación Gabonesa de Fútbol fue totalmente sincero y no ve al delantero en el Emirates Stadium durante mucho más tiempo.

"No quiero decir que el Arsenal no sea ambicioso, pero no tiene tanta como otros clubes en lo que respecta a Europea", dijo.

A pesar de sus 20 goles en 32 partidos, Pierre Alain Mounguengui cree que no ha encontrado todavía su sitio en el fútbol.

"Si Pierre consiguiera asegurarse un contrato con un club más ambicioso, encontraría definitvamente su lugar. A nivel individual consideramos que está entre los mejores jugadores del mundo", continuó.

El directivo quiso mandarle un mensaje para instar al futbolista a seguir trabajando como lo está haciendo para llamar la atención de dichos clubes que él considera mejores.

"El consejo que yo le doy es que siga trabajando y atraiga la atención de los mejores y más ambiciosos equipos. Ahora mismo, él está en el Arsenal y no ha ganado nada, así que es un fracaso colectivo", setenció.