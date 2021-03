Aubameyang era reincidente: multa del club y bronca de Arteta

Con Mikel Arteta, da igual que seas la estrella del equipo: quien rompe paga. Aubameyang lo vivió en sus carnes en el partido contra el Tottenham Hotspur. Llegó tarde a la citación de toda la plantilla del Arsenal y, como castigo, se quedó en el banquillo aunque apuntara a titular.

'Daily Mail' informó además de que el club le puso una multa porque no era la primera vez que lo hacía. Si bien es cierto que, con el alto salario que percibe el jugador, no lo notará mucho, sirve como toque de atención para que sepa que, desde la directiva, no se ve nada bien esta actitud.

La fuente antes mencionada añade que su entrenador, después del duelo con los de José Mourinho, le echó la bronca. Probablemente, le indicaría que, por mucho que sea de los mejores de la escuadra, ha de cumplir con las obligaciones de cualquier trabajador: estar a su hora.

No tardará esto en quedar en una mera anécdota en cuanto Aubameyang vuelva a ganarse la confianza de Mikel Arteta. Por su calidad y por sus goles, le sobrará con ser un poco más disciplinado para evitar este tipo de situaciones, que manchan un poco su imagen.