"Aubameyang me ha hecho sufrir en los entrenamientos"

Atendió el jugador del Arsenal Pablo Marí a 'Mundo Deportivo' para hablar de su experiencia en el conjunto inglés, equipo en el que aterrizó en calidad de cedido procedente de Flamengo.

El central español de 26 años pasó del Deportivo al conjunto brasileño, una exitosa etapa de su vida de la que quiso hablar: "Nadie me dio una alternativa en Europa. En España no tuve ofertas de primera y Flamengo fue el que me abrió las puertas para ser un gran futbolista. Ser capaz de ganar la Liga y la Libertadores me puso en el mapa. Es una de las cuatro competiciones de más renombre a nivel global".

Además, explicó cómo se siente con Arteta como entrenador: "Arteta nos exige ser inteligentes. Basa su juego en la salida de balón desde atrás y al central le da recursos para identificar dónde está el espacio y qué hacer en cada situación".

Y añadió: "Tiene tres o cuatro pautas que deben seguirse con disciplina para ganar fluidez. Y eso nos facilita el trabajo. Es un entrenador que puede ayudarme a desarrollar facetas del juego que quizá tenga olvidadas".

En cuanto al compañero que más le ha sorprendido en el conjunto 'gunner', comentó: "Aubameyang es quizá el más diferente. Es un futbolista muy completo: rápido, técnico, inteligente y puedo decir que me ha hecho sufrir en algunos entrenamientos".

También tuvo tiempo de hablar el valenciano del posible regreso a la competición: "Cuesta digerir que no vamos a tener el 100% de seguridad al volver. De momento entrenamos en solitario, cada uno en un campo y sin contacto con el entrenador u otros compañeros. Nos pasan una pauta, conversamos con los preparadores físicos antes y después de cada práctica y nos controlan a través de un GPS".

Finalmente, dejó claro que le gustaría poder seguir un año más en el Arsenal: "Hicimos el contrato de cesión con Flamengo con una estructura clara, pero ahora las gestiones se han interrumpido porque hay otras prioridades. Aunque se arreglará. No sé si hay una opción de compra obligatoria en verano, pero mi idea pasa por quedarme en el Arsenal".