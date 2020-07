Aubameyang se disfraza de villano y desciende al Watford

Arsenal y Watford se enfrentaron este domingo en la última jornada de la Premier League. Los 'gunners' no se jugaban nada, ya que no tenían opciones matemáticas de alcanzar Europa, mientras que los 'hornets' se jugaban la vida. Al cuadro de Londres solo le queda la final de la FA Cup para conseguir un billete hacia la Europa League.

El conjunto dirigido por Hayden Mullins no dependía de sí mismo para alcanzar la permanencia, ya que necesitaba la victoria y que el Aston Villa no se hiciera con los tres puntos ante el West Ham, pero la 'armada amarilla' no hizo sus deberes.

Tras la derrota ante el cuadro de Mikel Arteta, el Watford desciende al Championship después de cinco temporadas consecutivas en la categoría de oro del fútbol inglés. El técnico interino no logró la salvación. ¿El culpabe? Un intratable Pierre-Emerick Aubameyang.

Auba, el verdugo del Watford

El delantero francogabonés, que aún tenía opciones de alcanzar a James Vardy en la lucha por la Bota de Oro, inauguró el electrónico desde los once metros. Tras una pena máxima sobre cometida sobre Alexandre Lacazzete, los 'gunners' ya ganaban a los cinco minutos de juego.

Los visitantes necesitaron que pasara el tiempo para asimilar el golpe y, cuando parecía que comenzaban a levantarse de la lona, Will Hughes aumentó la renta del Arsenal con un gol en propia puerta. Para más inri, Aubameyang firmó el segundo de su cuenta particular con un remate de chilena una vez pasada la medira hora de partido.

El choque parecía visto para sentencia, pero entonces apareció Troy Deeney, que recortó distancias al filo del descanso tras un error en la retaguardia del equipo de Arteta. El Watford pensó que era demasiado pronto para sacar la bandera blanca.

Los 'hornets' se lanzaron al ataque tras la reanudación y Danny Welbeck dio alentó a los suyos estableciendo el 3-2 en el ecuador del segundo acto. Pero los de Mullins se chocaron con Emiliano Martínez durante el último tramo del duelo y se quedaron a orillas de la permanencia.

El Arsenal, por su parte, despide una decepcionante -otra- temporada 2019-20 desde la octava posición de la tabla y se aferra a la final de la FA Cup para clasificarse para la Europa League. Penúltimo finalizó el Watford, que volverá a pelear por el ascenso a partir de la primera jornada del Championship 2020-21.