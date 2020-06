Aubameyang, un chollo con trampa

Es el segundo máximo anotador de la Premier, con 17 goles, tantos como Salah y uno más que Agüero, a solo dos de Vardy. Tiene un año más de contrato con el Arsenal y este verano parece llamado a abandonar el club.

Aubameyang podría ser un chollo. Su valor de mercado es solo un poco superior a 30 millones, pero es sinónimo de gol. Se amortiza solo. Pero lo que a todas luces parece una ganga esconde una dura realidad.

Y es que el gabonés no es para todos los públicos. Sí, puede ser barato ficharle, pero no mantenerle. Su elevada ficha es la responsable de que no esté protagonizando mil y un rumores, pese a estar a unos días de entrar en su último año de contrato.

Pero además del salario, hay otra gran pega a Aubameyang, su edad. Ha superado la treintena, y aunque aún parece tener pólvora en las botas para hacer goles de sobra, está claro que ya no es un chaval.