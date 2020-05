Aulas anunció el Juventus-Lyon para el 7 de agosto

La UEFA despejó el camino del calendario e instó a las ligas a terminar sus campeonatos pronto con la idea de que agosto concentrará todos los encuentros continentales pendientes en agosto. Después de que se hablara del día 8 como posibilidad para la vuelta, el presidente del Olympique de Lyon lo adelantó para el viernes 7.

Según el dirigente francés, esa ha sido la fecha elegida para el choque de vuelta de los octavos de final de Champions contra la Juventus tras el sorprendente 1-0 de la ida para los galos.

"El partido contra la Juventus se confirma para el 7 de agosto, en Turín, y a puertas cerradas", comentó Aulas.

La afirmación obedecería a conversaciones con los dirigentes de la UEFA para ir fijando ya fechas y organizando desplazamiento, alojamiento y todo lo que conlleva la logística de un encuentro europeo, aunque toca ponerle el asterisco de la falta de confirmación del máximo organismo continental.

Aulas, además, aprovechó para quejarse por la cancelación de la Ligue 1, lo cual considera un grave perjuicio para los dos equipos franceses supervivientes en la Champions.

"Si las apelaciones no tienen éxito, es enviar al Lyon y al PSG para ser masacrados por equipos que tendrán una preparación que los demás no tienen. Otros países han procurado que las competiciones terminen. La de Francia fue una decisión prematura y no del todo legal. La UEFA animó a que las Ligas se terminaran", clamó.

El presidente del Olympique Lyon, además, advirtió del daño económico: "Esta crisis supone pérdidas de 900 millones de euros para el fútbol francés esta temporada. Y eso nos puede marcar de por vida. En Europa somos una excepción. No sé quién podrá sobrevivir", subrayó.