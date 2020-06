Aulas atizó a la Ligue 1: "Somos el hazmerreír de Europa"

Jean-Michel Aulas sigue preguntándose por qué en Francia decidieron dar por finalizado el cuso. "Cuando veo a Benzema marcar más goles que nunca y en Francia no se ha querido retomar el fútbol, me desespero", dijo el presidente del Lyon. Ha digerido mal que la Ligue 1 no haya hecho todo lo posible por acabar el campeonato tras la crisis del coronavirus.