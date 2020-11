"Aún me queda tiempo para llegar a mi mejor nivel"

Después de 17 meses sin vestir la camiseta de la Selección Española, Asensio volvió a una convocatoria de 'la Roja' y fue el protagonista en sala de prensa este martes.

El balear podría tener minutos en el amistoso ante Países Bajos. Esto es lo que dijo ante los medios: "Para nosotros el de mañana (miércoles) es un partido oficial. Por el estadio y por cómo estamos. Afrontamos el partido de una manera especial".

Sobre su momento de forma, Asensio afirmó que le falta poco para llegar a su mejor nivel. "Estoy al 100%, pero para llegar al máximo nivel todavía me queda un poquito. Cuando me lesioné, mi único objetivo era volver igual o mejor que antes. Estoy en el camino correcto, hago mi trabajo. Aún me queda tiempo, creo que en los próximos encuentros podremos ver mi mejor nivel".

El centrocampista está teniendo continuidad en el Madrid y eso le abrió la puerta de España, aunque el toque de gracia fue la lesión de Ansu Fati, al que le deseó una pronta recuperación. "Siempre que el entrenador confía en ti es muy importante. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Para mí siempre es muy especial estar con España", espetó.

Muchos ya están colocándole de nuevo la mochila para que cargue con el peso del cuadro blanco y de 'la Roja': "Sé en qué club estoy y en qué Selección estoy. Al final es como te tomes la presión. Ahora mismo me la tomo como una motivación. Los mejores momentos van a llegar", añadió.

La pregunta sobre la situación del Madrid no tardó en llegar y Asensio no quiso entrar en detalle: "Siempre que no hay resultados positivos en el club no son momentos agradables. Aquí estamos en otra dinámica, estamos centrados en la Selección".

En relación a su vuelta a Holanda, esto dijo el atacante: "Es como mi segundo país. La mitad de mi familia es de Holanda. Para mí es muy importante. Me trae grandes recuerdos jugar aquí. Al final tengo sangre holandesa y claro que me siento un poco de aquí. Cada año intento venir a visitar a mi familia y mañana intentaremos jugar bien y ganar".

Por último, el balear volvió a incidir en su momento de forma. "Las sensaciones son muy buenas. Al final vas cogiendo confianza, pero hay que seguir trabajando. Seguro que poco a poco saldrán mejor las cosas", concluyó.