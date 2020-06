Aún no hay acuerdo para renovar a Milik

El contrato de Milik con el Nápoles se extiende hasta 2021. Esa fecha tan próxima ha hecho que varios se interesen por su situación.

El Nápoles estaría encantado de que siguiera. Giuntoli confirmó que ya se han sentado a hablar con Milik sobre su futuro. "Llevamos un tiempo tratando este asunto. Ya veremos...", dijo el director deportivo del Nápoles a 'DAZN'.

De momento, no hay nada cerrado. "Ambas partes están considerando qué hacer. Por el momento, no hay acuerdo de renovación", admitió Giuntoli.

En caso de que Nápoles y Milik no se pongan de acuerdo, el club no dudará en dar salida al futbolista, no le pondrá trabas. "Si no hay acuerdo, se pondrá en el mercado. Si llegamos a un acuerdo, estaríamos encantados de manterlo. Un buen jugador siempre vale mucho dinero...", finalizó.

La Juventus estaría muy interesada en contar con el atacante del Nápoles. Todo dependerá de esas conversaciones entre el club presidido por De Laurentiis y Milik.