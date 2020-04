Antoñín es un chaval de barrio que ha cumplido lo que pocos consiguen: llegar a la élite del fútbol. Actualmente, forma parte de las filas del Granada -llegó procedente del Málaga-. Por su cumpleaños, que fue el 16 de abril, participó en el 'podcast' de la entidad y repasó su carrera.

"A día de hoy, aún no me creo haber cumplido mi sueño. Me ha costado mucho llegar adonde estoy y ha sido todo muy rápido. De estar en el Atlético Malagueño a debutar con el primer equipo, marcar cuatro goles y llegar a Primera División", afirmó.

"Empecé con seis añitos en un club de mi barrio, el 26 de febrero, y, desde ese momento, sabía que quería jugar al fútbol. Era lo que me gustaba. Y ya llegué al mundo profesional con la ayuda de mucha gente y estoy súper contento", añadió.

"Llegué al Juvenil del Málaga, dos años en División de Honor en los que no jugué casi nada. Hablé con el club para ver si podían cederme a algún club de allí y, en El Palo, estaba nuestro amigo Apoño. Hablamos con él y allí me fui. Era joven, quería jugar. Una vez allí, pude hacer goles y, luego, ya volví al filial del Málaga", continuó relatando.

Sobre cómo le han acogido, comentó el día de su cumpleaños: "El vestuario y la dirección deportiva, el míster... Todos me han ayudado muchísimo hasta el día de hoy. Es más, hoy, en el día de mi cumpleaños, no hay compañero alguno al que se le haya olvidado escribirme una felicitación. Tienes esa sensación de que están contigo".

El jugador también repasó su rutina con la crisis del coronavirus. Contó que suele entrenar, ducharse y jugar a la consola o ver series en su tiempo libre. También le dedica tiempo a la escritura, que reconoció que no se le da bien, y a hablar con su familia, que sigue en Málaga.