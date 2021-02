"Aun sin Neymar, el PSG es mejor que el Barça"

No se habla de otra cosa. Los octavos de final de la Champions levantan el telón la semana próxima y todas las miradas están centradas en la gran competición europea.

Luis Fernández, ex futbolista del PSG, habló sobre el encuentro de su ex equipo ante el Barça. Lamentablemente, los galos no podrán contar con Neymar para el encuentro. Sufre una lesión muscular de grado II en los aductores.

Pese a esa gran ausencia, Luis Fernández ve mejor al PSG. "Creo que ahora mismo, no tienen nada que envidiar al Madrid o al Barça. Tienen buen equipo, son fuertes. No tienen que sentirse inferiores, incluso aunque hayan perdido a Neymar para la cita. Aun sin él, el PSG es mejor que el Barça", opinó en una entrevista concedida a 'AS'.

Todo fueron halagos para Neymar, al que ve al nivel de Messi o Cristiano. "Si alguien conoce a alguno mejor, que me lo diga. Cuando le veo jugar y hacer lo que hace, solo puedo decir que es un crack. Messi y Cristiano tienen más edad, pero Neymar tiene solo 28 años y es capaz de hacer esas cosas que también hacel Messi y Cristiano. Puede llevar al PSG a ganar la Champions", dijo convencido.

Por último, se refirió al futuro de Mbappé. "Es feliz en el PSG, creo que se quedará. Han hecho un esfuerzo económico para tenerle. Hay equipo para ganar la Champions", apuntó. Cree que, al menos de momento, no irá al Madrid. "No es que tengan que despedirse de él, nunca se sabe, pero está el tema del 'fair play financiero', la crisis... Ahora mismo hay una fractura y vamos a tener que esperar para que el fútbol se vuelva a poner bien", finalizó.