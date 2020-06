"Aúpa Pucela", un saque de honor a la historia del Valladolid

Los ídolos de su infancia en 250 páginas y 40 historias que incluyen futbolistas de todas las generaciones y algún entrenador, como el chileno Vicente Cantatore, todos elegidos por razones personales, protagonistas que han marcado al autor por algún motivo.

José Anselmo Moreno, que ejerció de "cartero" mientras escribía el libro pasando fotos entre los jugadores entrevistados, habla de una década prodigiosa en Primera División (1980-1991), cuando el club pucelano estrenó Zorrilla, ganó la Copa de la Liga, jugó la UEFA y una final de Copa ante el Madrid.

JILGUEROS, RELÁMPAGOS Y UN CAPITÁN ÚNICO

El autor reparte juego emocional e histórico con un jilguero elegante, (Álvaro Rubio; un relámpago, Paco Fortes, una perla llamada Fernando Hierro, un dandy con Estella, un capitán curtido en mil batallas como Minguela , un hondureño, Gilberto, que considera "el mejor" foráneo y un boliviano, Juanma Peña, el extranjero con más temporadas en el club, 9.

Moreno, El niño que veía "admirado" los cromos de fútbol ha coleccionado 40 historias del Real Valladolid capaces de emocionar a los más duros corazones blanquivioletas. Una idea que surgió a raíz de "conversaciones casuales con ex jugadores", a los que fue localizando por amistad o a través de redes sociales.

Por este método aparecieron Osvaldo Cortés, Tito Bebic, Juanjo Estella, Pepín, etc. También a través de Carla, la hija de Fenoy, elaboró el capítulo del guardameta argentino.

El libro contiene conversaciones cercanas, con Jorge Alonso en su tienda, con Daniel Gilé en su restaurante de Aguilas (Murcia), con Aramayo y Víctor y otros muchos.

"La duda que tenía era si a la gente le interesaría esto porque yo soy periodista de información diaria y para nosotros lo de ayer ya es viejo, pero comprobé que interesaba y me lancé", dice a 'EFE' el autor, que refleja ese viaje al viejo Zorrilla, "el mejor momento de la semana", donde se olía a puros, se comían pipas y se bebía Soberano.

UN RETRATO A ÍDOLOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El autor de "Aúpa Pucela", admite clara tendencia a retratar a sus ídolos de adolescencia, aquellos de los años 80, y recuerda la emoción de escuchar la voz de Mario Jacquet, "que era mi jugador fetiche y cuyo teléfono me pasó su hijo César".

Moreno recuerda en su rectángulo de juego literario una larga conversación telefónica hasta la madrugada con Juanjo Estella, que decía que añoraba la ensaladilla de la cafetería Dallas. También considera "impagable" un café con Pérez García hablando de un Real Valladolid "por el que yo tenía especial interés y que no había vivido, el que jugó en Tercera".

Fuera de los estadios el abanico lo abre para escuchar a sus amigos, con los que compartió momentos fuera del ámbito profesional, como Ferreras, Chuchi Macón, Garrido, Mata, Santi Cuesta... "pero al final eran cosas que me interesaban a mí y había que pensar en la gente".

El autor hubo de reducir el número de personajes, "para no llegar a los 100 ni a las 500 páginas, y también para no disparar el precio. Moreno acabó haciéndose socio de su editor, fundando un sello editorial propio, que se llama "Once de gala", que albergará una segunda parte con otras 40 historias y un libro sobre ciclismo.

LA MEMORIA NO SIEMPRE ABARCA TODO

El libro incluye un capítulo de jugadores nacidos en Valladolid pero que nunca jugaron en Pucela, y al autor se le olvidó mencionar a Julio, Paco Llorente y Geñupi, por ejemplo, aunque de este cuenta una anécdota con su amigo Lorenzo, también vallisoletano.

En un partido, Geñupi le dio una patada en el trasero a Lorenzo y el árbitro le quería expulsar. El 'agresor' le sujetó la mano diciéndole que se trataba de una broma por la amistad mutua entre los jugadores desde pequeños.

En otra se refiere a un viaje desde Pamplona a Madrid con Rincón y Estella en el mismo coche, un día de Nochevieja. Uno se durmió y el otro se despistó. Se fueron casi hasta Biarritz.

UN TODOTERRENO DE LA INFORMACIÓN

En tres décadas dedicadas a la información, casi siempre en deportes, José Anselmo ha vestido las camisetas de la 'Agencia EFE' durante 25 años, equipo en el que continúa, y estuvo en 'El Norte de Castilla' y 'Diario AS', entre otros medios radiofónicos y escritos.

También participa en las tertulias de la 'Cadena Ser' o de 'Televisión Castilla y León' ('La 8') y ha comentado la Liga Española para medios de comunicación mexicanos.

Precisamente en Latinoamérica, trabajó en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007 como enviado especial de la 'Agencia EFE'. Para el mismo medio ha cubierto cuatro Vueltas Ciclistas a España, un Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.