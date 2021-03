Aurah habla de su vida sexual con Jesé: "Jugamos con todos los juguetes que puede haber"

Aurah Ruiz (33) se sinceró en su canal de 'Mtmad'. Mientras hacía ejercicio en el gimnasio, respondió a las preguntas que sus seguidores dejan en su perfil de Instagram, muchas de ellas sobre su relación con Jesé (28), con el que se reconcilió después de muchas disputas.

La canaria se mostró cansada de que cuestionen el amor que sienten: "Obviamente, cuando se perdona todo y se superan muchas cosas es porque hay amor".

"Es cosa de dos: él está enamorado de mí y cuenta que lo demuestre, que haga las cosas bien después de todo lo que ha pasado. Sobre todo eso, que me demuestre, que eso lo ha estado haciendo para que yo le pudiera perdonar, olvidando y superando", aclaró.

Buena muestra de ello son los planes de futuro que ambos tienen, algo que incluye vivir juntos con su hijo Nyan. Todavía . "Vivo en la misma casa, en mi casa. No la he dejado y no creo que la deje, es pequeñita pero es mi hogar y lo ha sido durante tres años".

"Sí que es verdad que los fines de semana me suelo quedar en casa de él hasta que encontremos otra casa para los tres que realmente nos guste o quizá construyamos algo", afirmó.

Aurah también habló de su vida sexual con Jesé al ser preguntada por el uso de los juguetes sexuales en pareja. "Me encantan los juguetes sexuales y tengo muchísimos", desveló.

"Y sí, juego con mi pareja con todos los juguetes que puede haber, incluso él a veces no los conoce y yo se los llevo. Y él encantado. ¿A quién no le gusta jugar? Soy bastante liberal para esas cosas. Hay otra gente que es bastante sosita", añadió.