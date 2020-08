Austin anuncia a Cecilio Domínguez, que puede ir cedido a Boca

Después de varios rumores que apuntaban a un intercambio entre Independiente y Boca, Cecilio Domínguez dejó el 'Rojo' para sumarse a la franquicia de Austin.

El problema es que el delantero no podrá jugar todavía con su nuevo club, ya que este no verá la luz hasta 2021. Por tanto, la posibilidad de recalar en el 'Xeneize' es posible y el agente del paraguayo no lo ocultó.

"Puede ser una posibilidad que se vaya a préstamo a Boca. Estaba muy entusiasmado cuando se planteó esta situación. Es un honor", dijo Diego Serrati en el programa 'Cómo te va'.

Asimismo, el representante continuó en la misma línea: "Hasta que termine el año se tiene que quedar por aquí para luego poder arrancar en enero de 2021 con Austin".