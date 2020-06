Avilés se convirtió en el primer canterano del Leganés en marcar en Primera

Avilés (22) sigue haciendo historia con el Leganés. A principios de curso se convirtió en el primer canterano que debutaba en LaLiga con el conjunto 'pepinero' tras su ascenso a la categoría de oro y ahora en el primer canterano que marca en Primera.

El extremo, renovado hasta 2024, tuvo más protagonismo este sábado ante Osasuna. De hecho, fue clave. Entró al campo tras el descanso y no desaprovechó la oportunidad: en el 50', marcó un golazo para empatar el partido.

Fue un obús espectacular, un gran tiro desde fuera del área después de avanzar con determinación y quitarse de encima a Estupiñán. Hasta este duelo, solo había tenido dos minutos frente al Valladolid y nueve en Mallorca.

Se convirtió también así en el quinto goleador del Leganés en Liga tras Carrillo, Omeruo, Roque Messi y Kevin, algo reseñable teniendo en cuenta la falta de puntería del equipo.

También es el primer canterano que marca un gol en los últimos años. El último en hacerlo fue Sergio Postigo, ahora futbolista del Levante. Fue el 16 de mayo de 2018 contra el Sabadell, hace más de cinco años.

Su gol no sirvió para que el Leganés, penúltimo de la clasificación con 25 puntos, se llevase la victoria. Enric Gallego ya había marcado un gran tanto de chilena y volvió a adelantar a Osasuna en el tiempo añadido para hundir más a los 'pepineros'.

Eso sí, la diana del empate no fue la única aportación de Avilés, que apenas pisó el césped puso un centro milimétrico que Guerrero cabeceó y que se fue fuera por poco. Después de marcar, supuso un peligro con varias internadas.

El extremo lamentó en 'Movistar+' tras el pitido final que el Leganés no pudiera llevarse ningún punto: "El equipo juega bien pero no tiene suerte. Hacemos méritos pero no entran. El técnico nos pidió en el descanso ir más al ataque y buscar centros"

"¿Mi gol? Contento por el gol pero te vas mal porque encima te meten el 2-1 en el último momento. Todavía creemos en la salvación y vamos a luchar por ella", concluyó Avilés.