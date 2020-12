¿Aviso al Barça en la carta de Xavi? "Más adelante será el momento de dar el paso..."

Xavi Hernández afronta una nueva final con el Al Sadd en la Copa del Emir, en la que se enfrentará al Al Arabi Doha. En un día importante, el técnico publicó una carta abierta que desvela 'Marca'.

"Quedan menos de dos años para que la Copa del Mundo se celebre en Oriente Medio. El país ha prometido ofrecer un espectáculo inigualable para los aficionados. Siendo testigo del ritmo de los preparativos desde que me mudé aquí en 2015, tengo plena confianza en que será un Mundial increíble, tanto para los jugadores como para los aficionados", relató.

"Me mudé a Catar para unirme al Al Sadd y prolongar mi carrera como jugador. Mudarnos desde Barcelona, mi ciudad natal, y un club que amo tanto, para comenzar de nuevo en una parte completamente nueva del mundo, fue una buena decisión tanto para mí como para mi familia", añadió en el inicio Xavi.

La idea de poder aportar su granito de arena, algo que le convenció: "Fue una gran oportunidad para mí de seguir jugando al fútbol y, al mismo tiempo, participar en un proyecto más grande, con el objetivo de lograr grandes cosas fuera del campo a través de los programas implementados para lograr un cambio social positivo más allá de 2022".

"Si bien inicialmente solo había planeado quedarme en Catar para terminar mi carrera como jugador, cuando se me presentó la oportunidad de asumir el cargo de entrenador del Al Sadd, estaba entusiasmado. A mi familia y a mí realmente nos encantaba Catar y la forma de vida aquí", subrayó de nuevo el entrenador del Al Sadd.

"Me llevó un tiempo adaptarme a mi nueva vida como entrenador, pero lo estoy disfrutando mucho. Mi filosofía es la misma que cuando era jugador. Me gusta que el fútbol se juegue de forma positiva. Como jugador me gustaba tener el balón, mantener la posesión, ir al ataque y crear tantas ocasiones como fuera posible. Jugar un fútbol basado en la posesión, a un ritmo rápido, y me gusta que mis jugadores comprendan la importancia de jugar en equipo. Todos tienen que defender juntos y atacar juntos. Sobre todo, los jugadores deben disfrutar jugando al fútbol y la mejor manera de disfrutar del fútbol es tener el balón, crear muchas ocasiones y marcar muchos goles", destacó.

Y finalizó con una afirmación que deja entrever que su futuro en el Barça no parece estar todavía demasiado cercano: "La cultura del fútbol está creciendo a una velocidad tremenda aquí y creo que la Copa del Mundo ayudará a llevarlos al siguiente nivel, no solo en Catar sino en todo el mundo árabe. Si bien más adelante llegará el momento de dar el siguiente paso en mi carrera, por ahora, estoy concentrado en disfrutar mi tiempo aquí y aprovechar al máximo la oportunidad de desempeñar un pequeño papel en el emocionante viaje de Catar hacia 2022". Unas largas al cuadro azulgrana... ¿hasta ese año?