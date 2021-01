Aythami Artiles confirmó los peores presagios: se opera este viernes

Tanto Las Palmas como el propio Aythami Artiles temían que el futbolista tuviese que afrontar una operación en este momento de la temporada, pero el propio zaguero confirmó la noticia después de haber descartados las otras opciones.

El futbolista será invertenido quirúrgicamente este viernes de su lesión en el tendón de Aquiles, que no le ha permitido estar al 100% desde la disputa de la quinta jornada frente al Málaga.

"Soy positivo. Me han dicho que en tres meses puedo estar entrenando al 100% con mis compañeros. Es verdad que va todo muy justo, pero tengo ganas de volver a estar en el día a día y, sobre todo, me dan la confianza de que se me va a quitar. Me operan el viernes y el sábado estoy en casa sin escayola. Voy a poder estar haciendo más cosas. Estoy tranquilo", reconoció en la radio oficial del club.

Además, sobre el espacio de su ficha, reconoció: "Hablé con el club y les dije que no iba a ser egoísta y que mi ficha iba a estar disponible para el club necesitaba fichar, porque lo entendía y al final te dicen tres meses, pero pueden ser más".

"No hay ningún problema. Puedo ayudar al equipo de cualquier otra forma si es necesario. Mi objetivo es recuperarme para competir y ojalá pueda llegar al final de Liga y jugar algunos partidos", concluyó.