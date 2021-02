Azpilicueta confía en que Osasuna sufrirá y se salvará

César Azpilicueta, capitán del Chelsea, rememoró su etapa en Osasuna, deseó una pronta salvación al conjunto rojillo y aseguró que si algo sabe hacer el equipo navarro "es sufrir".

El lateral español, criado en la cantera de Osasuna, pasó tres años en el primer equipo antes de marcharse al Olympique de Marsella, desde donde dio el salto al Chelsea.

"Entré a la academia con once años y tuve la suerte de llegar al primer equipo. Desde que me fui al Olympique de Marsella y luego en el Chelsea siempre he seguido los partidos", afirmó el defensa en una entrevista con 'EFE'.

"Esta temporada se pasó una racha mala, pero ahora han recuperado ese positivismo, han ganado buenos partidos y están en una situación mejor. Si algo sabe Osasuna es sufrir. Ojalá que consigan la salvación lo antes posible", añadió.

Además, Azpilicueta, que se medirá este martes al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, destacó la figura de Jon Moncayola, centrocampista rojillo y gran esperanza de Tajonar.

"Todos los partidos que puedo los veo y Jon (Moncayola) es un centrocampista que forma parte de las categorías inferiores de la Selección. Es un jugador de la casa y ojalá que le vaya lo mejor posible porque Osasuna siempre se ha caracterizado por esos futbolistas de casa y ojalá que siga en la Selección Española", aseguró el futbolista del Chelsea.